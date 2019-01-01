Григорий Серёдкин Явка на праймериз «Единой России» составила 4,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев прокомментировал результаты предварительного голосования:

«Голосование прошло демократично. Я лично посетил вчера все избирательные участки. Избиратели шли на голосование с позитивным настроем. На каждом счётном участке присутствовали представители регионального исполкома. По избирательному округу №2 в Перми явка составила 4,54%. Это 2952 человека. Для воскресного зимнего дня и кампании по дополнительным выборам это высокий результат из опыта кампаний, проводимых раньше. Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в подготовке и проведении голосования»

На вопрос корреспондента «Нового компаньона» о том, что побудило депутата гордумы вступить в борьбу за пост в Законодательном собрании, Вячеслав Григорьев ответил:

«Решение принималось непросто. Половина округа №2 — это мой бывший округ в городской думе, когда я был одномандатником. Общение в ходе предварительного голосования показало, что люди меня помнят, и помнят с положительной стороны. Опыт, который я приобрёл за время работы в региональном отделении партии, позволяет надеяться на то, что я смогу сделать жизнь жителей Кировского и Дзержинского районов лучше. У депутата Законодательного собрания для этого больше возможностей».

Касательно своего преемника на возможном освободившемся мандате в гордуме Вячеслав Григорьев предпочёл умолчать: «Если я зарегистрируюсь кандидатом и если я на этих выборах одержу победу, то только тогда есть смысл говорить о том, кто в дальнейшем займёт моё место».

Отметим, что дату предварительного голосования региональное отделение назначило до того, как краевой избирком официально объявил дату выборов. И на фоне конституционной реформы в стране имелись риски, что дата так и не была бы назначена.

Вячеслав Григорьев, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Здесь нет никаких «подводных камней». Есть минимальный набор территорий, в которых пройдут выборы. Это 2-й,13-й и 17-й округа в Законодательном собрании. Мы знаем, что выборы точно пройдут в этом году. Поэтому решили на президиуме создать оргкомитет. Сразу после Нового года, вне зависимости от того, когда избирком примет решение о дате выборов. Может, они бы решили провести выборы летом? Но летом, как мы знаем, избирателей меньше и выборы менее легитимны. Поэтому всё прозрачно и понятно, что выборы состоятся весной. И подготовка оргкомитета региональным отделением к выборам — естественный процесс.

Напомним, лидером предварительного голосования «Единой России» по округу №2 стал Вячеслав Григорьев. Кандидат набрал 93% голосов.