Лидером предварительного голосования «Единой России» по округу №2 стал Вячеслав Григорьев Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев



В Перми 26 января прошло предварительное голосование партии «Единая Россия» по округу №2 в Законодательное собрание Пермского края. Процедура нужна, чтобы определить кандидата от партии «Единая Россия» на дополнительных выборах. Округ №2 представляет Кировский и Дзержинский районы Перми.

Для организации предварительного голосования было создано пять счётных участков, на них работали 25 членов счётной комиссии.

На предварительное голосование заявились три кандидата: заместитель директора ООО «БурИнструментСервис», член партии «Единая Россия» Ринат Гисматулин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев и коммерческий директор ООО «СК-Лидер», сторонник партии «Единая Россия» Дмитрий Новиков.

Вячеслав Григорьев набрал 93% голосов при явке в 5%.

Напомним, довыборы по округу №2 пройдут 26 апреля. Мандат стал вакантным в связи с тем, что депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин был приговорён к семи годам лишения свободы.