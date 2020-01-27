Дмитрий Песков: « Подбор и. о. губернатора Прикамья продолжается » Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что задержка в назначении и. о. губернатора Пермского края объясняется подбором кандидатуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ:

— Как только глава государства будет готов исполняющего обязанности представить, эту кандидатуру, согласовать её с самим кандидатом, тогда уже мы об этом сделаем соответствующее объявление.

Напомним, 21 января бывший губернатор Пермского края Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ.



