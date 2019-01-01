Дмитрий Енцов журналист Средняя высотность домов в Перми увеличилась за 20 лет на 2,3 этажа Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала о недвижимости ЦИАН проанализировали высотность построенных домов в городах России за два десятилетия: с 2000 по 2009 год и с 2010 по 2019 год.

В Перми высотность увеличилась на 2,3 этажа — с 12,5 до 14,8. Это показатель выше, чем в среднем среди крупнейших городов, как по динамике роста (в среднем в России она составила 0,9 этажа), так и по высотности (13,1 этажа).

При этом доля новостроек в жилом фонде города также увеличилась: если за 2000—2009 годы построенные в это десятилетие дома составляли 5% от жилфонда, доля построенных с 2010 по 2019 год составляет уже 8%.

По динамике доли новостроек Пермь занимает срединное положение среди крупнейших городов (здесь сильно выделяется Краснодар, где доля новостроек в жилфонде выросла аж на 28%). Тем не менее это не помогло Пермь покинуть список аутсайдеров по общему количеству доли домов, построенных в это десятилетие: доля новостроек в жилфонде ниже, чем в Перми, только в Нижнем Новгороде и Москве. Лидером же опять является Краснодар, где доля домов всего жилфонда теперь достигает 38%.

Эксперты отмечают, что наибольшую долю всего жилфонда Перми до сих пор составляют «хрущёвки», построенные в период 1960—1969 годов, — 34%. Это худший показатель среди всех крупнейших городов.