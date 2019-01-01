Мария Сыропятова Застройщик двух кафе в холмах на эспланаде избежал штрафа Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре Перми в привлечении застройщика двух холмов-кафе на эспланаде к административной ответственности за несвоевременное получение разрешения на строительство. В решении говорится о малозначительности административного правонарушения.

Напомним, в ноябре 2019 года прокуратура Перми направила иск в Арбитражный суд Пермского края к МКУ «Пермблагоустройство». Поводом к подаче иска послужило отсутствие разрешения на строительство на момент начала работ по строительству двух кафе в холмах на эспланаде. За нарушение ст. 51 и ст. 52 Градостроительного кодекса России МКУ «Пермблагоустройство» грозило от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. штрафа или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В МКУ «Пермблагоустройство» также пояснили, что разрешение на строительство двух кафе на эспланаде не было оформлено, поскольку «холмы рассматривались как элементы благоустройства», а значит, «получение разрешения на них не требовалось».

Арбитражный суд Пермского края посчитал возможным «освободить учреждение от административной ответственности», посчитав правонарушение малозначительным. В обосновании решения говорится, что суд учёл «характер совершённого правонарушения» и его последствия, которые не представляли «существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений».