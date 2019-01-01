Григорий Серёдкин «Парма» одержала третью победу подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

В гостевом матче Единой лиги ВТБ «Парма» на выезде 26 января обыграла саратовский «Автодор» со счётом 78:85. Эта победа стала третьей подряд для команды Казиса Максвитиса.

«Парма» и по счёту, и по игре «вела» первую половину игры — к большому перерыву отрыв пермяков от оппонентов составил 5 очков при счёте 34:39. В третьей четверти «Автодор», казалось, начал перелом игры, выиграв отрезок со счётом 28:20 и оставив уже пермяков в роли догоняемых, — 62:59.

Однако «слома» не произошло, и заключительную десятиминутку гости полностью контролировали, и как результат — победа пермской команды со счётом 78:85.

Самым результативным в составе пермяков стал литовский форвард Марекс Мейерис, набравший 23 очка и совершивший 10 подборов.

Также можно особо отметить Адаса Юшкевичюса (16 очков + 5 передач), Эйгирдаса Жукаускаса (14 очков + 7 подборов).

Пермский клуб продолжает подниматься вверх по турнирной таблице и расположился уже на 10-м месте, вплотную «прижав» польскую «Зелёну Гуру».

Ближайшую игру «Парма» проведёт 2 февраля в Красноярске, где сыграет с местным «Енисеем».

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