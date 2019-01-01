Дмитрий Енцов журналист Для проведения операции в Пермь приедет главный нейрохирург России Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермь 5 и 6 февраля ожидается визит главного нейрохирурга Минздрава РФ Владимира Крылова и одного из ведущих нейрохирургов страны Игоря Трифонова. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Они проведут в Перми лекции для врачей и операцию на головном мозге 19-летнему пациенту с фармакорезистентной (не действенно лечение медпрепаратами, — прим.) формой эпилепсии.

Операция состоится 6 февраля в ГКБ №4.