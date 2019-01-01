Дмитрий Енцов журналист Железнодорожное движение вдоль Камы прекратится с 27 января Это касается и поездов, и электричек Поделиться Поделиться Твитнуть

Для восстановления пригородного сообщения в прежнем объёме нужно где-то найти 270 млн руб.



Железнодорожное движение на участке Пермь I – Пермь II прекращается с 00 часов понедельника, 27 января. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.

Все пригородные поезда будут двигаться до конечной станции Пермь II со стороны Главного направления и Пермь I со стороны Горнозаводского направления.

Для перевозки пассажиров электричек ранее от вокзала Пермь I количество рейсов было увеличено в два раза. Кроме того, пассажиры электричек смогут совершить одну бесплатную пересадку, предъявив в автобусах билет на электричку.

Напомним, от Перми I следуют автобусы №2 «Станция Пермь I» — «Станция Пермь II», №51 «Станция Пермь I» – «ЦУМ». От расположенного чуть выше «Завода им. Шпагина» с ул. Советской курсирует автобус №3 до микрорайона Нагорного.