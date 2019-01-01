Дмитрий Енцов журналист Подвал жилого дома в Перми залило кипятком Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми залило кипятком подвал дома на ул. Уральской, 113. Как уточнили в пресс-службе мэрии, установлено, что причиной послужила утечка теплоносителя с территории ул. Крупской, 25а.

При этом без отопления остались дома на ул. Уральской, 113, Крупской, 25, Лебедева, 46, 46а и 48. Пермская сетевая компания откачала воду из подвала и начала ремонтные работы.

Напомним, за последние несколько дней это уже третий инцидент с прорывом горячей воды. В частности, на ТЭЦ-6 двое рабочих получили ожоги, а в ночь на 20 января погибли пять постояльцев отеля «Карамель» на ул. Советской Армии, 27.