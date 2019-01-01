В рамках уголовного дела о гибели людей в отеле «Карамель» задержан первый подозреваемый
Это сотрудник Госпожнадзора
Задержан первый подозреваемый в рамках уголовного дела, возбуждённого после прорыва трубы в мини-гостинице «Карамель». Об этом сообщает «ВКурсе.ру».
Напомним, 20 января в мини-гостинице «Карамель» произошёл прорыв трубы. Подвальное помещение было затоплено кипятком. Погибли пять человек. Уголовное дело расследует центральный аппарат СКР.
По данным источника, задержан сотрудник Госпожнадзора, который проводил проверку в помещении отеля, выявил нарушения, но дал год на устранение замечаний. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.