Евгения Пастухова выпускающий редактор Избирком назначил дату выборов в краевое Заксобрание по округу №2 Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», на заседании краевой избирательной комиссии сегодня, 24 января, было принято решение о том, что довыборы в Заксобрание по округу №2 (Дзержинский и Кировский районы) состоятся 26 апреля.

На заседании комиссии было пояснено, что по закону назначение выборов происходит в течение года с момента вступления в силу решения Законодательного собрания о прекращении полномочий депутата. Но если в течение этого времени выпадает единый день голосования, то в соответствии с законодательством в обязательном порядке они должны пройти в этот день.

Также было сообщено, что исходя из того, что по округам №13 и №17 событие наступило в сентябре, избирательная комиссия Пермского края обязана по закону назначить выборы на единый день голосования. Однако по второму округу отсчёт идёт с 30 августа. Соответственно, на единый день голосования, который в этом году 13 сентября, комиссия назначить выборы не имеет права. В этом случае выборы могут быть назначены на любое воскресенье до 30 августа.

При принятии решения по итогам обсуждения краевая избирательная комиссия руководствовалась следующей логикой: проводить выборы летом — не совсем корректно. Многие избиратели будут на дачах, в отпусках и т. д. Комиссия посчитала правильным провести выборы как можно скорее, чтобы у избирателей округа №2 появился свой представитель в Законодательном собрании. Таким образом, было принято решение назначить их на 26 апреля.

Напомним, в воскресенье, 26 января, уже состоятся праймериз «Единой России», где партия выберет своих кандидатов на предстоящие в апреле выборы. Среди кандидатов — заместитель директора ООО «БурИнструментСервис», член «Единой России» Ринат Гисматулин, секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев и коммерческий директор ООО «СК-Лидер», сторонник партии «Единая Россия» Дмитрий Новиков.