Двое рабочих получили ожоги на ТЭЦ-6 Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту происшествия на Пермской ТЭЦ-6 ПАО «Т Плюс», сообщает телекомпания ВЕТТА. По данным надзорного органа, 23 января при проведении ремонтных работ подрядной организацией на одном из объектов двое рабочих получили ожоги.

Как пояснили «Новому компаньону» в ПАО «Т Плюс», пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Также в компании отметили, что создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего.

В ходе прокурорской проверки, проводимой совместно со специалистами Государственной инспекции труда в Пермском крае, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда и производственном травматизме на промышленном предприятии.







