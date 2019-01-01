Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми похолодает до -16° Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные, 25 и 26 января, в Перми похолодает. Как сообщает Гидрометцентр РФ, ночная температура может упасть до -16°. Дневная оба дня будет колебаться в промежутке -7°... -9°. При этом с большой вероятностью будут снегопады.

На этом похолодание не закончится — пик морозов ожидается во вторник, когда ночью возможно понижение температуры до -23°. А уже со среды ожидается резкое потепление.