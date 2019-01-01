Наталья Тимофеева журналист Оксана Мелехова оценила работу минздрава Пермского края по реализации нацпроектов на «четвёрку» Федеральные власти пока оценок не ставили Поделиться Поделиться Твитнуть

Оксана Мелехова



Сегодня, 23 января, на пленарном заседании Заксобрания Пермского края министр здравоохранения Оксана Мелехова рассказала в рамках «правительственного часа» о ключевых задачах реализации национальных проектов в сфере здравоохранения в Пермском крае.

Министр сообщила, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» минздрав реализует семь федеральных проектов и один федеральных проект в рамках нацпроекта «Демография». Все проекты связаны друг с другом и нацелены на увеличение продолжительности жизни жителей Пермского края. Так как это тесно связано с профилактикой и предоставлением качественной и доступной медицинской помощи, к 2024 году в крае планируется провести масштабное обновление оборудования в медицинских организациях региона, усилить первичное звено, максимально приблизить к пациенту медицинскую помощь, в том числе за счёт строительства ФАПов и работы санавиации.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Если десять лет назад мы старались больше внедрять новые и современные методы лечения, то сейчас акцент на профилактике. Потому что предупреждать болезнь проще и дешевле, чем лечить. Но для этого нужны квалифицированные специалисты и более быстрое внедрение цифровых технологий.

Депутат Павел Черепанов спросил у Оксаны Мелеховой, на какую оценку минздрав Пермского края справился с реализацией нацпроектов в 2019 году.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Мы вошли в тридцатку регионов, которые снизили показатели общей смертности населения. Мы сохранили почти 10 тыс. жителей. При этом вся Федерация говорит, что инструменты для снижения смертности больше не работают. С учётом этого я считаю, что Пермский край смог выполнить эти показатели, но по реализации нацпроектов у минздрава твёрдая четвёрка. К сожалению, мы не смогли достигнуть в 2019 году показателей по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Также тревожной останется ситуация с кадрами, так как сложно мотивировать врача после восьми лет обучения приехать в село и работать с пациентами без контакта с коллегами и не имея под рукой современного оборудования. Все хотят работать в Перми или крупных населённых пунктах.

Решить проблему планируется за счёт создания межрайонных центров, крупных медицинских холдингов, обеспечения транспорта в центральные больницы, а также выездных приёмов узких специалистов.

В конце «правительственного часа» председатель Заксобрания Валерий Сухих отметил, что сейчас для краевого правительства настало непростое время. «Как будут расставлены акценты в ближайшей перспективе — никто не знает. Но вы (Оксане Мелеховой - ред.) можете на нас опираться. Здравоохранение будет приоритетным направлением, вне зависимости от того, кто будет возглавлять Пермский край. Главное, сейчас минздраву надо не растерять и не потерять то, что сделано, сохранить темпы. А депутатам надо постараться сделать так, чтобы ваши планы осуществились», — заявил Валерий Сухих.

«Спасибо за поддержку. Не знаю, как Федерация оценит наши результаты», — ответила министр здравоохранения.

«Там сейчас Максим Решетников. Пусть старается, чтобы вас хорошо оценили», — пошутил спикер.