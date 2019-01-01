Краевое МЧС прокомментировало задержание сотрудника после ЧП в мини-отеле «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МЧС России по Пермскому краю прокомментировало информацию о задержании сотрудника ведомства после затопления мини-отеля на ул. Совесткой Армии, 21.

Напомним, 20 января произошёл прорыв трубы. Кипятком было залито подвальное помещение мини-гостиницы. Погибли пять человек. Дело расследует центральный аппарат СКР. Ведомство сообщило о том, что мини-гостиница должна была быть закрыта в 2019 году, однако МЧС не поспособствовало этому. В рамках расследования дела задержан сотрудник МЧС.

Как уточняют в МЧС, «наступлению тяжёлых последствий способствовал тот факт, что происшествие произошло в ночное время».

Кроме того, в ведомстве добавили:

«В рамках реализации предоставленных полномочий в области пожарной безопасности инспектором пожарного надзора МЧС России в феврале 2019 года проводилась плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности хостела «Карамель». По результатам проверки установлен факт изменения назначения подвального помещения для оказания услуг по проживанию граждан без проведения дополнительных противопожарных мероприятий. Собственник помещений ИП Щербаков С. А. привлечён по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ к административной ответственности в виде предупреждения. Установлен срок исполнения предписания. При этом при определении сроков устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности инспектор исходил из характера пожарных рисков в данных помещениях, а также влияющих на их устранение и безопасность людей обстоятельств.

Инспектор по пожарному надзору действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер, предоставленный ему законодательством Российской Федерации».