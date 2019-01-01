Григорий Серёдкин В пермском аэропорту усилены меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный аэропорт «Пермь» усилил меры безопасности в связи с распространением коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

В настоящее время службы аэропорта, ответственные за приём пассажиров, приведены в режим повышенной готовности. С помощью тепловизора температура тела измеряется у каждого прибывшего. Особое внимание уделяется рейсам, прилетающим из Азии (Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам).

Подозрений на «китайскую пневмонию» пока не возникло ни в одном случае проверки. Тем не менее в аэропорту организована дежурная служба на случай, если заражение будет обнаружено.

Напомним, сегодняшним рейсом в Пермь из Саньи (Китай) прибыла пассажирка с повышенной температурой. Подозрения на коронавирус у прибывшей из Китая в Пермь пассажирки врачи не подтвердили.