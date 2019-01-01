Григорий Серёдкин Подозрения на коронавирус у прибывшей из Китая в Пермь пассажирки не подтвердились Поделиться Поделиться Твитнуть

У прибывшей из Китая в Пермь пассажирки с высокой температурой обнаружено ОРВИ. Как сообщил «Новому компаньону» пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов, подозрения на коронавирус не подтвердились.

Евгений Кузнецов, пресс-секретать международного аэропорта «Пермь»:

— У пассажирки взяты все экспресс-тесты. Оказалось, что это симптомы ОРВИ. Сейчас с пассажиркой работают наши медики. Но на данный момент никаких подозрений на вирусное заболевание нет. Все пассажиры проходят пограничный контроль в штатном режиме.