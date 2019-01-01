Наталья Тимофеева журналист Заксобрание поддержало запрет на продажу бестабачных снюсов несовершеннолетним Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 января, депутаты Законодательного собрания приняли сразу в двух чтениях проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».

За принятие законопроекта парламентарии проголосовали единогласно. Закон вступит в силу в феврале.

Напомним, что в декабре бывший губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас на территории России установлен запрет на продажу табачных изделий, в том числе сосательного и жевательного табака (снюс и насвай), несовершеннолетним. Также на территории края запрещается продавать детям и подросткам вейпы и жидкости для них. Однако, по словам авторов законопроекта, в последние годы распространение получил новый вид никотиносодержащей продукции — бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные.

«Данные смеси в силу своей доступности, дешевизны и легальности стали популярны в подростковой среде. При этом концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40—60 мг, в то время как в обычной сигарете — меньше 1,5 мг. Употребление таких никотиносодержащих смесей способствует к привыканию к никотину, появлению заболеваний верхних дыхательных путей, желудка, пищевода, полости рта, увеличению риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сообщается в пояснительной записке.

Также из-за того, что доза потребляемого никотина очень велика, употребление смесей может привести у школьников к нейротоксическим нарушениям в организме и расстройствам сознания.

Так как продажа этого опасного вещества не урегулирована ни краевым, ни федеральным законодательством, правительство региона решило устранить этот законодательный пробел, запретить продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей и установить штрафы за нарушение запрета. За продажу опасных смесей детям и подросткам планируется установить штраф для граждан в размере 3—5 тыс. руб., для должностных лиц — в размере 35—50 тыс. руб., и 50—80 тыс. руб. — для юридических лиц.