Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Архитекторам представят проект новой сцены Театра оперы и балета
На пермский Градсовет приедут все проектировщики
По информации «Нового компаньона», в пятницу, 24 января состоится заседание Градостроительного совета, на котором архитектурной общественности Перми будет презентован проект нового здания Пермского театра оперы и балета.
На презентацию приедут все проектировщики:
— ООО «ГК Строй-Эксперт» (Санкт-Петербург), компания, которая выиграла конкурс на техническое проектирование здания, будучи единственным заявившимся конкурсантом; неофициально считается «компанией Владимира Кехмана»;
— MHC (Services) Ltd. (Лондон), бывшая Millhouse Capital, британская холдинговая компания Романа Абрамовича;
— wHY (Нью-Йорк), бюро — разработчик архитектурного решения нового здания; его будет представлять архитектор Андрейа Стойич.