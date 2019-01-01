Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Архитекторам представят проект новой сцены Театра оперы и балета

На пермский Градсовет приедут все проектировщики

Поделиться
Проект оперного театра

Возможно, так будет выглядеть фасад нового здания театра
  Facebook

По информации «Нового компаньона», в пятницу, 24 января состоится заседание Градостроительного совета, на котором архитектурной общественности Перми будет презентован проект нового здания Пермского театра оперы и балета.

На презентацию приедут все проектировщики:

 — ООО «ГК Строй-Эксперт» (Санкт-Петербург), компания, которая выиграла конкурс на техническое проектирование здания, будучи единственным заявившимся конкурсантом; неофициально считается «компанией Владимира Кехмана»;

 — MHC (Services) Ltd. (Лондон), бывшая Millhouse Capital, британская холдинговая компания Романа Абрамовича;

 — wHY (Нью-Йорк), бюро — разработчик архитектурного решения нового здания; его будет представлять архитектор Андрейа Стойич.

Поделиться