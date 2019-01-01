Григорий Серёдкин УФАС вынесло предупреждение мэрии Перми из-за запрета на строительство ЖК в Свердловском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

В Управление ФАС по Пермскому краю поступило обращение от ООО СЗ «Премьер» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, департамент отказал застройщику в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса на ул. Николая Островского, 52, руководствуясь зонированием территории Свердловского района как «квартала с предельной высотой застройки 22 м». Ограничение указано в проекте планировки территорий, утверждённом горадминистрацией.

Однако Градостроительный кодекс РФ гласит, что высота строительных объектов на земельных участках в территориальной зоне должна быть указана в правилах землепользования и застройки. Следовательно, проект планировки территории, утверждённый постановлением администрации Перми, не может устанавливать высоту зданий, считают в ФАС.

Николай Хаснуллин, заместитель руководителя Управления ФАС по Пермскому краю:

— Параметры разрешённого строительства, в том числе и ограничение высотности зданий, регламентируются Правилами землепользования и застройки. Так предписывает Градостроительный кодекс РФ. Однако на момент рассмотрения заявления застройщика в Правилах землепользования и застройки предельная высотность планируемых к строительству объектов не устанавливалась. Это говорит об отсутствии ограничений по данному параметру. Следовательно, отказ департамента в выдаче застройщику разрешения на строительство не соответствует Градостроительному кодексу РФ и противоречит Правилам землепользования и застройки.

Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции и вынесло предупреждение. Департамент обязан исполнить предупреждение в срок до 17 февраля 2020 года.