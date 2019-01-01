Григорий Серёдкин В горбольнице №6 выявлены нарушения пожарной безопасности и санитарных правил Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокурор Орджоникидзевского района Перми обратился в суд с иском к руководству городской больницы №6. Выявленные нарушения норм пожарной безопасности и санитарных правил грозят прекращением работы медицинского учреждения, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, представителей МЧС и Роспотребнадзора. Представитель ответчика исковые требования признал и пояснил, что причина нарушений — отсутствие достаточного финансирования со стороны краевого минздрава. При этом представители минздрава указали в ответе на иск, что ведомство уже распределило средства на 2020 год в отношении подведомственных учреждений и выдало субсидию на ремонт в больнице.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что ответчик ситуацию не исправил. Решением суда руководство больницы обязано устранить нарушения санитарных правил и требований пожарной безопасности, а краевой минздрав — выделить дополнительные средства для устранения нарушений.