Наталья Тимофеева журналист В Заксобрание внесли законопроекты о создании трёх муниципальных округов Поделиться Поделиться Твитнуть

Земские собрания Карагайского, Сивинского и Частинского районов внесли в Законодательное собрание Пермского края проекты законов о создании Карагайского, Сивинского и Частинского муниципальных округов.

Планируется, что все три законопроекта рассмотрят на пленарном заседании 20 февраля сразу в двух чтениях.

Напомним, что в прошлом году было образовано 12 городских и 13 муниципальных округов. Если проекты законов о создании Карагайского, Сивинского и Частинского муниципальных округов примут, после февральской «пленарки» в крае останется всего четыре района: Большесосновский, Куединский, Кунгурский и Пермский.