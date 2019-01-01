Григорий Серёдкин В Пермском крае на школьника упали футбольные ворота Поделиться Поделиться Твитнуть

В Култаево на десятилетнего школьника упали футбольные ворота. ЧП произошло в спортивном зале сельского Дома спорта, сообщает ТК «ВЕТТА 24».

По предварительным данным, перед тренировкой по футболу в спортивном зале 10-летний мальчик опрокинул на себя металлические футбольные ворота. В результате несчастного случая ребёнок получил серьёзный ушиб головы. Мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в краевой детской клинической больнице на искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Управление СК РФ по Пермскому краю начало доследственную проверку.