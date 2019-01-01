Мария Сыропятова
Минэк РФ одобрил субсидию индустриальному парку «Култаево» на 475 млн руб.
Министерство экономического развития РФ одобрило выделение 475 млн руб. из федерального бюджета на создание и развитие индустриального парка «Култаево». Об это сообщает краевой минпромторг.
Кроме этого, в проект будет вложено 25 млн руб. из краевого бюджета, и 311,5 млн руб. — средства инвестора.
Резидентами могут стать компании, занятые в следующих отраслях: машиностроение, авиастроение, металлообработка, производство строительных материалов, деревообработка, фармацевтическое производство, научная деятельность и исследования, сборка оборудования, логистическая и торговая деятельность. Также рассматриваются иные отрасли.
Для будущих резидентов предусмотрен перечень льгот. Например, льгота по налогу на прибыль — в Пермском крае она составляет 15,5% в отличие от основной в 20%, а также по налогу на имущество — 1,1% для резидентов парка, в отличие от общей ставки в 2,2%.