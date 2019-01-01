Мария Сыропятова Минэк РФ одобрил субсидию индустриальному парку «Култаево» на 475 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство экономического развития РФ одобрило выделение 475 млн руб. из федерального бюджета на создание и развитие индустриального парка «Култаево». Об это сообщает краевой минпромторг.

Кроме этого, в проект будет вложено 25 млн руб. из краевого бюджета, и 311,5 млн руб. — средства инвестора.

«Култаево» станет первым индустриальным парком на территории Пермского края, где создадут инфраструктуру для оперативного развёртывания производств. Общая площадь промышленного парка составит 19,2 га. Планируется, что к 2024 году в индустриальном парке «Култаево» будет уже 10 резидентов, создавших 1954 рабочих места.

Резидентами могут стать компании, занятые в следующих отраслях: машиностроение, авиастроение, металлообработка, производство строительных материалов, деревообработка, фармацевтическое производство, научная деятельность и исследования, сборка оборудования, логистическая и торговая деятельность. Также рассматриваются иные отрасли.

Для будущих резидентов предусмотрен перечень льгот. Например, льгота по налогу на прибыль — в Пермском крае она составляет 15,5% в отличие от основной в 20%, а также по налогу на имущество — 1,1% для резидентов парка, в отличие от общей ставки в 2,2%.







