Григорий Серёдкин Пермский край перевыполнил план по расселению аварийного жилья в 2,5 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

За 2019 год в Пермском крае расселено 85,7 тыс. кв. м жилья. Это в 2,5 раза превышает целевой показатель, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Всего в минувшем году 5,2 тыс. жителей Прикамья переехали в новые дома. Половина из них сделала это на год раньше предполагаемого срока. Досрочно годовой план выполнили 15 из 16 муниципалитетов. В Березниках, Сивинском и Ординском муниципальных районах на конец года ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года.

Переселение граждан из ветхого жилья проводится в рамках краевой адресной программы и национального проекта «Жильё и городская среда». 50 тыс. кв. м расселено по нацпроекту, 20 тыс. кв. м — по региональной программе, ещё 10 тыс. кв. м — в рамках программы по недопущению ЧС.

За успехи в расселении аварийного фонда Пермский край получит дополнительные 3,3 млрд руб. из федерального бюджета. На эти средства в ближайшие два года расселят 84 тыс. кв. м аварийного фонда. 5 тыс. жильцов переедут в новые дома.

До конца 2021 года в Прикамье планируется ликвидировать 220 тыс. кв. м аварийного жилья на территории всех 33 муниципалитетов.