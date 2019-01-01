Мария Сыропятова «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внедряет две новые для России технологии Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе 2020 года на установке по подготовке и перекачке нефти (УППН) «Павловка» предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Чернушинском районе начнут внедрение двух новых технологий: сонхимические процессы (сонохимия — это направление в химии, изучающее эффекты возникающие в результате действия акустических волн) и магнитную обработку нефтесодержащей жидкости. Они являются собственными разработками сотрудников научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование». Ожидается, что их внедрение позволит нефтяникам повысить качество обработки сырой нефти и увеличить объём извлекаемого продукта.

Александр Лекомцев, сотрудник НОЦ «Рациональное недропользование» по направлению «углеводороды»:

— Эти технологии пока в России широко не применялись, поэтому какого-то системного подхода к их использованию выработано не было. Основное их преимущество для нефтяной отрасли в том, что они позволяют извлекать нефть из сложноразрушаемых эмульсий. Таким образом, повышается степень извлечения товарного продукта, а значит, возрастает и его объём реализации.

Для старта отработки технологий на практике на УППН «Павловка» будет применяться собственная разработка пермских учёных из направления углеводородов НОЦ «Рациональное недропользование» — мобильная установка для подготовки скважинной продукции (МУПСП). Она позволяет моделировать процессы подготовки нефти и сточной воды. Её применение позволяет промышленно осваивать новые технологии в реальных условиях, снижая экономические риски при их внедрении, не нарушая процесса на предприятии.

Напомним, что в России действуют уже пять научно-образовательных центров, в числе первых — пермский НОЦ «Рациональной недропользование». Он был создан на базе НОЦ «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений», который появился в 2014 году благодаря взаимодействию ПНИПУ и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Направления работы центра — твёрдые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.