Пермский политех наберёт первокурсников в ХМАО Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты Пермского национального исследовательского национального университета (ПГНИУ) посетят Ханты-Мансийский автономный округ, где встретятся с 600 школьниками 8-х—11-х классов, которым расскажут о правилах приёма в университет на 2020 год.

Напомним, в 2023 году планируется завершить строительство нового университетского кампуса Пермского политеха в Когалыме, но первый набор абитуриентов пройдёт уже в этом году.

До открытия кампуса студенты будут учиться в Перми, а после третьего курса вернутся в ХМАО.