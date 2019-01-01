Григорий Середкин Пермский политех откроет филиал в ХМАО Поделиться Поделиться Твитнуть

В Когалыме появится филиал ПНИПУ, сообщает пресс-служба университета.

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого и будет открыт филиал, подписали президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, глава Когалыма (ХМАО-Югра) Николай Пальчиков и ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов.

Документ предполагает взаимодействие сторон в рамках обеспечения научной и образовательной деятельности на территории Когалыма. Это будет способствовать подготовке инженерных кадров для нефтегазовой отрасли региона в соответствии с передовыми международными стандартами. К преподаванию планируется привлечь ведущих российских и иностранных преподавателей.

Финансирование объекта обеспечит ПАО «ЛУКОЙЛ». Готовые объекты планируется сдать к 2023 году.