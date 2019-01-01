ПСК выплатит компенсации погибшим и пострадавшим в пермской гостинице Суммы превысят объём помощи из резервного фонда региона Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК) выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим в мини-гостинице «Карамель».

Напомним, 20 января из-за прорыва трубы подвальное здание гостиницы затопило кипятком. Погибли пять человек, ещё шесть пострадали. Уголовное дело расследует центральный аппарат СКР. Ранее краевые власти также объявили о компенсациях в размере 500 тыс. руб. семьям погибших и от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. — пострадавшим.

Как пояснили «Новому компаньону» в ПСК, отвественность компании была застрахована:

«Поскольку порыв произошёл на трубопроводе «Пермской сетевой компании», ответственность ПСК застрахована в соответствии с Законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. ПСК, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведёт выплаты родственникам погибших в сумме 2 млн руб. на каждого погибшего, а также пострадавшим в размере до 500 тыс. руб.в зависимости от причинённого вреда».