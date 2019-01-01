Краевые власти определили размер компенсации семьям погибших и пострадавшим в пермском отеле «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

Семьям погибших и пострадавшим от прорыва трубы в частном пермском отеле окажут материальную помощь. По поручению губернатора Максима Решетникова, средства будут направлены из резервного фонда правительства Пермского края.

Семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. руб., пострадавшие — от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Напомним, 20 января, пермский мини-отель «Карамель» на ул. Советской Армии 21 в результате порыва на трубе отопления затопило кипятком. Погибли пять человек. Шестеро пострадало, трое их них госпитализированы с ожогами, трое от госпитализации отказались.