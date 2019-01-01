Григорий Серёдкин В Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 млн руб. за некачественную уборку снега Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермскую подрядную организацию ООО «ДСТ-Строй» оштрафовали на 3,5 млн руб. за некачественную уборку снега с дорог и тротуаров в Мотовилихинском районе, сообщает ТК «ВЕТТА».

В городской администрации отмечают, что организация уже увеличила количество рабочих и техники для очистки улиц в микрорайоне Садовом.

Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов призвал активнее штрафовать подрядчиков за плохую работу в зимний период. Как пояснили в мэрии, ООО «ДСТ-Строй» неоднократно допускал нарушения по содержанию дорог, тротуаров и остановок.

Напомни м, на прошлой неделе мэрия Перми определила худшие подрядные организации по уборке дворов.