Григорий Серёдкин Мэрия Перми определила худшие организации по уборке дворов Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала 2020 года инспекторы администрации Перми выявили 1716 нарушений в уборке дворов. В адрес недобросовестных УК и ТСЖ направлено более 500 уведомлений с просьбой устранить недостатки, сообщает телекомпания «ВЕТТА».

Худшими в Дзержинском районе признаны компании «Старт», «Нэкст», «МаксКом», «Сторм». В Индустриальном районе — «Профи-Дом». В Мотовилихинском районе — «Мастер Пермского края», «Мастер комфорта», «КОД», «Стройком» и «Этажи». В Кировском районе худшими стали УК «Заречная управляющая компания», «Домовладение». В Ленинском — УК «СТАРТ», «Самоуправление», «Качество жизни». В Свердловском — УК «Моторостроитель», «Два», «Доверие Плюс» и «Городская управляющая компания». В Орджоникидзевском — УК «АктивФинансГруп», «Горизонт филиал Молодёжный», «Лидерство»» и «Кедр».

Напомним, зимой управляющие организации обязаны очищать придомовые территории от снега, подсыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, проводить обработку противогололёдным материалом. Основные нарекания вызывает уборка территорий от снега и льда.



