Жительница Добрянки пытается взыскать со школы 500 тыс. руб. за падение дочери на уроке физкультуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Жительница Добрянского района обратилась с иском в суд к МБОУ «Перемская основная общеобразовательная школа» о взыскании компенсации морального вреда.

По данным Добрянского районного суда, в январе 2020 года дочь истицы во время урока физкультуры каталась на лыжах. Во время спуска с горы она наехала на одноклассника, упала и получила травму.

По мнению истицы, школа своим бездействием не обеспечила безопасность учеников, а ребёнку причинён моральный вред, который мать школьницы оценила в 500 тыс. руб.

Предварительное судебное заседание назначено на 28 января.