Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новую акустическую ракушку представили прессе и краевому министру культуры Зрители оценят приобретение оперного театра 22 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Новую акустическую ракушку, о которой «Новый компаньон» уже писал, впервые смонтировали на сцене Пермского театра оперы и балета, где сейчас проходят репетиции симфонического концерта.

Познакомиться с ракушкой в действии пришли министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и представители прессы.

Все специалисты театра признались, что считают ракушку важным приобретением; генеральный директор Андрей Борисов напомнил, что на замене ракушки настаивал ещё Теодор Курентзис, который сможет воспользоваться устройством во время Дягилевского фестиваля.

Новая ракушка отличается от той, что работала в театре с 2012 года, принципиально: она иной формы, более суженная к арьерсцене, панели у неё не плоские, а выпуклые, что позволяет более мощно и целенаправленно направлять звук в зал. Кроме того, у неё может изменяться конфигурации потолка в зависимости от того, какая музыка звучит на сцене: оркестровая, сольная, вокальная и т.д. Наконец, устройство снабжено подвижными световыми приборами, которые меняют направление и цвет, при этом не греются и не издают звуков.

Конструкция состоит из 77 сборных элементов, основной материал — бук.

Главный дирижёр театра Артём Абашев считает, что новое устройство радикально улучшит акустику театрального зала. В полной мере новые акустические свойства этого пространства можно будет оценить на симфоническом концерте 22 января.