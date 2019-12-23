Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета представят новую акустическую ракушку Презентация пройдёт в форме симфонического концерта Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский театр оперы и балета прибыла новая акустическая ракушка. Конструкция разработана в США и принципиально отличается от прежней, приобретённой театром в 2012 году.

Особенность новой ракушки — то, что она не просто улучшает акустические свойства сцены, но и позволяет адаптировать сцену под различные музыкальные задачи. В ней можно изменять угол наклона потолка, увеличивать и уменьшать ширину боковых панелей, чтобы создавать на сцене необходимое акустическое пространство. Осветительные приборы новой конструкции также можно настраивать в зависимости от разных задач.

Новая ракушка создавалась с учётом индивидуальных особенностей акустики зала и параметров сцены Пермской оперы. В театре её сравнивают с музыкальным инструментом: её тоже надо настраивать перед каждым концертом.

Стоимость акустической ракушки — 23 млн 283 тыс. руб.

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов утверждает, что по техническим характеристикам новая пермская ракушка является одной из лучших в России.

Впервые ракушка будет представлена зрителю на симфоническом концерте 22 января. Симфонический оркестра театра под руководством Артёма Абашева исполнит Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели Людвига ван Бетховена и Первую симфонию Иоганнеса Брамса. Приглашённые солисты: Филипп Копачевский (фортепиано), Андрей Баранов (скрипка) и Алексей Жилин (виолончель).

Старая ракушка останется в распоряжении театра и будет использоваться на выездных концертах. Одна из ракушек будет установлена весной на сцене ДК им. Солдатова, но пока точно не известно, какая именно.