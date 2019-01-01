Следователи приступили к осмотру места происшествия в мини-отеле «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 20 января, Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео со следственных действий в мини-отеле «Карамель».

Сотрудник СКР с камерой спускается в заполненный паром отель и при свете фонаря продвигается по всем комнатам. В частности, видно, что все помещения затоплены, на маленьких окнах цокольного этажа решётки, а в комнатах лежат разбросанные вещи постояльцев. Также на видео слышно шум воды под ногами и как работают генераторы.

Напомним, в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, произошёл прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение отеля затопило, в результате чего погибли пять человек и ещё трое получили сильные ожоги.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, ведётся допрос потерпевших, очевидцев, назначаются необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.