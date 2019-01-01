Григорий Серёдкин В Прикамье под колёсами поезда погибла женщина Поделиться Поделиться Твитнуть

Вечером 19 января вблизи станции Бахаревка Транссибирской магистрали пассажирским поездом Челябинск — Санкт-Петербург была смертельно травмирована женщина 1947 года рождения, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Погибшая шла вблизи железнодорожных путей в габарите движения состава. Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия от множественных травм.

По факту происшествия следственными органами проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, подобный случай произошёл 18 июня 2019 года. На перегоне Бахаревка — Ферма под колёса товарного поезда попал 65-летний мужчина.