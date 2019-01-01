Григорий Серёдкин В отношении Агентства социокультурных проектов возбуждено дело из-за конкурса на проведение салюта в День Победы Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении МАУ «Агентство социокультурных проектов». В результатах конкурса на обеспечение фейерверка ко Дню Победы антимонопольный орган обнаружил признаки нарушения Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Управление ФАС по Пермскому краю поступило обращение от одного из участников конкурса, проводимого в Перми в апреле 2019 года. Речь идёт о закупке услуг по обеспечению запуска наземного фейерверка в рамках празднования Дня Победы.

Заявки на участие подали четыре организации. Победителем признали общество «Феникс», предложившее минимальную стоимость услуги. С ним заключили договор на 595 тыс. руб. Позже агенство и компания-победитель заключили допсоглашение, которым изменили наименования фейерверков, их количество и характеристики. При этом цена договора осталось неизменной.

Специалисты антимонопольного ведомства направили проигравшим участникам конкурса запросы о новой модификации фейерверка и выяснили, что его стоимость могла быть значительно ниже 595 тыс. руб. Так, один из участников конкурса мог бы предоставить услугу на 116,2 тыс. руб. дешевле.

Рассмотрение дела назначено на 24 января 2020 года.

Кроме этого, УФАС дополнительно проверит действия агентства социокультурных проектов на предмет совершения аналогичных нарушений при проведении в августе 2019 закупки услуг по организации и проведению пиротехнического шоу.



