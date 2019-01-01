Краевые власти изменили дату торгов на строительство художественной галереи Аукцион состоится 3 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края внесли изменения в объявленный ранее электронный аукцион на строительство здания художественной галереи на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми.

Согласно актуальным данным, торги пройдут 3 февраля.

Напомним, аукцион был объявлен 27 декабря с датой торгов 31 января. Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млрд 117 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края. Победитель обязан построить четырёхэтажное здание с одним подземным и одним антресольным этажами по проекту архитектурного бюро Speech в течение двух лет и десяти месяцев с даты заключения контракта.