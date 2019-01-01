Дмитрий Енцов журналист Новая художественная галерея Перми обойдётся в 4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Власти Пермского края объявили электронный аукцион на строительство здания художественной галереи на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми.

Информация о закупке размещена 27 декабря, окончание приёма заявок — 31 января 2020 года, в этот же день должны состояться торги.

Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млрд 117 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края.

Победитель обязан построить четырёхэтажное здание с одним подземным и одним антресольным этажами по проекту архитектурного бюро Speech в течение двух лет и десяти месяцев с даты заключения контракта.