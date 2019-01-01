После массового отравления пермское кафе выставили на продажу Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже кафе в ТЦ «Привилегия». Приложенные фото соответствуют интерьеру кафе «Оvсянка». Стоимость актива — 2,5 млн руб. Как указал собственник, причина продажи — переезд в другой город.

Напомним, в конце ноября 2019 года работа этого кафе была приостановлена в рамках расследования массового отравления, произошедшего в кафе «O-fit» в «Олимпии» и кафе «Оvсянка». Работу приостановили на 30 и 80 суток соответственно. Позднее один из пострадавших детей скончался.