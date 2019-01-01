Сергей Данилов «Парма» разгромила «Нижний Новгород» в домашней встрече Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера,18 января, в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» принимала «Нижний Новгород». Пермяки по всем статьям переиграли гостей и выиграли со счётом 106:71.

Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в пять очков — 29:24, а к большому перерыву преимущество пермяков составляло уже восемь очков — 60:52.

После большого перерыва игроки «Пармы» вышли с отличным зарядом и уверенно атаковали кольцо соперника со всех дистанций.

В начале заключительной четверти после данка Забелина преимущество хозяев достигло отметки в «+30» — 91:61. В оставшееся время пермяки спокойно довели матч до уверенной победы.

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— Это была хорошая победа! Я доволен тем, как команда начала игру: мы задали хороший темп в нападении, и думаю, что даже в первой половине матча могли бы иметь более весомую разницу в счёте. Стоит отметить игру команды во второй 20-минутке, когда за 8 минут соперник смог набрать только 1 очко, а в общем забили 9 и 10 очков в 3-й и 4-й четвертях, и, я думаю, это и был ключ к нашей победе сегодня. Мы рады, но, несмотря на это, не расслабляемся, так как команда находится ещё далеко от зоны плей-оф.

Самым результативным в составе пермяков стал Артём Забелин, набравший 17 очков.

Пермский клуб поднялся на 11-е место в регулярном чемпионате и ближайшие две игры проведёт на выезде.