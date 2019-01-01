Пермская художественная галерея направит 9,2 млн руб. на реставрацию экспонатов Поделиться Поделиться Твитнуть

ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» объявило ряд торгов на реставрацию экспонатов. На эти работы учреждение потратит 9,2 млн руб.

Реставрация пяти предметов полихромной деревянной скульптуры XVIII—XIX веков оценена в 2,2 млн руб. В состав работ войдут два ангела, распятие, Иоанн Богослов и Богоматерь.

Реставрация шести икон XVI—XVII веков оценена в 2,5 млн руб. Реставрации подлежат иконы «Благоразумный разбойник Рах» «Иоанн Предтеча». «Архангел Михаил». «Николай Чудотворец». «Иоанн Златоуст». «Апостол Павел».

Реставрация серебряных дарохранительницы и двух хоругвей XIX века оценена в 1,6 млн руб.

По этим торгам уже подведены итоги. Работы выполнит Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Академика Грабаря.

Кроме того, галерея объявила торги на реставрацию шести предметов масляной живописи. Работы оценены в 2,9 млн руб. В состав работ войдут картины неизвестных художников «Привал комедиантов», «Пейзаж», «Грехопадение», «Мясо и фрукты», а также произведение Владимира Боровиковского «Мужской портрет» и «Крещение римлян апостолом Петром» Паоло Джованни Паннини. Итоги этих торгов пока не подведены.

Все работы нужно выполнить до 16 ноября 2020 года.