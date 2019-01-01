Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми оттепель сменится резким похолоданием Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие выходные, 18 и 19 января, в Перми пройдут при контрастирующей неустойчивой погоде.

Как сообщает телекомпания ВЕТТА, в первой половине ночи на субботу похолодает до -12°. Утром в субботу ожидается прохождение тёплого фронта с умеренным снегопадом и потеплеет до -1°, а вечером пройдёт холодный фронт и снова похолодает на несколько градусов.

Такая же неустойчивая погода с колебаниями температуры от 0° до -10°…-12° ожидается в воскресенье и понедельник. При этом продолжатся ежедневные снегопады.