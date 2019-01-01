Дмитрий Енцов журналист Мэрия начала изъятие участков для сноса пристроя дома на пересечении Комсомольского проспекта и Советской Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми начинает процесс изъятия земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд по адресу Комсомольский проспект, 7. Постановление на этот счёт издано 15 января.

В документе указано, что изъятие происходит «в целях реконструкции улично-дорожной сети». Под него попадают участки площадью 3,6 тыс. кв. м, 545 кв. м и 259 кв. м, а также участок на ул. Советскаой площадью 110 кв. м.

Также в постановлении указано, что оно вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трёх лет.

Напомним, в сентябре 2019 года состоялись публичные слушания по поводу проектов планировки территории и проектов межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми.

Особую активность на них проявили жители и арендаторы коммерческой недвижимости дома на Комосмолськом проспекте, 7.

Беспокойство жителей было связано с тем, что, по планам властей, часть ул. Советской будут «спрямлять» (сейчас она выглядит изогнутой от Тополевого переулка до Комсомольского проспекта) из-за того, что она «не совпадает по осям со встречным направлением».

Ради «спрямления» планируется снести пристрой девятиэтажного дома, в котором расположены несколько кафе и салон цветов. По планам, ширина дороги в этом месте должна достигать 21 м, то есть фактически расширение произойдёт до стен многоквартирного жилого дома.

По мнению жителей дома и арендаторов помещений в пристрое, этот снос может привести либо к оседанию дома, либо к его деформации.

Как тогда отметила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, она не видела документацию, которая указывала бы, что пристрой является частью несущей конструкции всего здания:

«Исходя из той документации, которую я видела, там нет никаких подпорных конструкций, которые поддерживали стену дома. При разработке проектно-сметной документации на этот участок дороги ситуация будет изучаться. Пока то, что отражено в техническом паспорте, и то, что зарегистрировано в Росреестре, — это крыльцо, а также замощение в виде асфальта», — отметила Мария Норова.

Что касается денежной компенсации, в случае если дело дойдёт до реального сноса, то, по мнению начальника департамента, она будет рассчитана исходя из рыночной цены:

«Состоятся мероприятия по определению рыночной оценки стоимости объектов, а затем они будут выкупаться у владельцев. Если говорить об общедолевом земельном участке, то при выкупе сумму компенсации пропорционально поделят в зависимости от площади помещений и передадут собственникам».