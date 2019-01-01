Дмитрий Енцов журналист Два городских автобусных маршрута будет обслуживать частный перевозчик Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершились ещё два аукциона по определению операторов двух автобусных маршрутов Перми — №6 «Микрорайон Железнодорожный» — «Центральный рынок» и №7 «Микрорайон Верхняя Курья» — «Улица Попова». Оба маршрута достались ИП Александру Стерлягову.

Обслуживание первого маршрута обойдётся в 37,1 млн руб. в период с 1 марта по 30 июня. Максимальное количество автобусов на линии в будние дни должно составить 13 единиц, в субботу и воскресенье — по шесть единиц. В резерве должны находиться ещё два автобуса.

По второму маршруту развернулась редкая для нынешних аукционов борьба. Соперником Александра Стерлягова выступил ИП Александр Антипов. При начальной (максимальной) цене контракта в 9,355 млн руб. участники «снизили» цену более чем на 2 млн руб. В итоге всё решили несколько десятков тысяч рублей: Антипов предложил 7,062 млн руб., а Стерлягов — 7,015 млн руб.

Он должен будет обслуживать маршрут с 1 февраля по 31 мая. Максимальное количество автобусов в будние дни на линии должно составить три единицы, в выходные — три единицы. В резерве всегда должен быть один автобус.

Аукционы продолжаются по десяти маршрутам.