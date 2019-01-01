Мария Сыропятова В ПНИПУ разработали аппарат для автоматического приёма пластиковых бутылок Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработали аппарат по приёму пластиковых бутылок — «Стортомат». Уже готов опытный образец.

Степан Полыгалов, руководитель группы разработчиков:

— В нашем аппарате не обязательно наличие штрих-кода на бутылке, он может принимать их уже смятыми и без этикеток. Эффективность распознавания на нём также может быть увеличена через обучение системы. Далеко не все подобные зарубежные аппараты снабжены блоками сминания, а также датчиками веса и заполнения ёмкости хранения.

Создатели считают, что образцы могут быть востребованы торговыми сетями, предприятиями и управляющими компаниями.

Пока «Стортомат» собирает только ПЭТ-бутылки из-под воды, но в планах создателей дальнейшая доработка. Они предполагают расширить ассортимент принимаемой тары, дополнив его алюминиевыми банками, бутылками от молока и тарой от бытовой химии. Пермский аппарат сможет автоматически сортировать разные виды пластика, чтобы отделить материал, подлежащий переработке.

Лариса Рудакова, заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ:

— В обычный контейнер потребитель может положить бутылку из пластика, которая не подлежит переработке. А такие аппараты способны определить нужный вид пластика и вернуть человеку бутылку из тех материалов, которые не должны быть им собраны. Аппараты могут быть дополнены функцией по выдаче потребителю бонуса или купона за сданную бутылку.



