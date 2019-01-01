Мария Сыропятова В Пермском крае из-за отказов от прививок вдвое выросла заболеваемость коклюшем Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в Пермском крае в 2,2 раза чаще стали болеть коклюшем. За первые 11 месяцев 2019 года зафикисировано 154 случая, что составляет 5,9 на 100 тыс. населения. В то время как в 2018 году был зафиксирован только 71 случай, что составило 2,7 случая заболевания на 100 тыс. чел. По данным краевого минздрава, летальных случаев в 2019 году выявлено не было.

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 90% заболевших — дети. Причём в «группе риска» дети в возрасте до одного года, среди которых зафиксировано 44 случая заболевания. Источником инфекции для них является семья.

В краевом минздраве и Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю связывают рост числа заболевших с отказами родителей от прививок. 72,5% заболевших детей в 2019 году не были привиты.

Галина Батракова, главный внештатный специалист по детским инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Пермского края, заместитель главного врача краевой инфекционной больницы:

— Болеют в основном непривитые дети первых месяцев жизни и дети школьного возраста, утратившие постпрививочный иммунитет. Определённую роль в росте заболеваемости коклюшем имеют отказы родителей от прививок, в частности от АКДС, и поздняя диагностика коклюша на амбулаторном этапе.

Несмотря на типичную клиническую картину коклюша с приступообразным кашлем с трудноотделяемой мокротой, у врачей первичного звена нет настороженности в отношении коклюша, его своевременной диагностики и изоляции больных.

В краевом минздраве считают, что для снижения уровня заболеваемсоти необходимо добиваться охвата вакцинацией против коклюша 95—98% детей к первому году, проводить своевременное обследование всех длительно кашляющих (более 7 дней) детей и взрослых на коклюш.

За 2019 год вакцинированы 29 983 ребёнка и ревакцинированы 31 236 детей, что соответствует плановым показателям. Продолжительность поствакционального иммунитета составляет 7—9 лет.