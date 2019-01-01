Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вслед за «Так поступают все женщины» восстановят «Богему» Показ оперы в новых составах запланирован на март Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сказал в интервью «Новому компаньону» генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, «Мы взяли курс на то, чтобы сохранить в репертуаре всё лучшее, что было во времена Теодора». После успешного восстановления в новом составе оперы Моцарта «Так поступают все женщины» (Cosi fan Tutte) планируется восстановление «Богемы», для чего в Пермь 16 марта прибывает режиссёр Филипп Химмельман.

Показ «Богемы» планируется на 29 и 30 марта в двух составах. К сожалению, ни в одном из них не обнаружена Надежда Павлова, которая так запомнилась в роли Мюзетты, но есть интересные новые вводы.

Так, партию Рудольфа в одном из составов будет петь Сергей Кузьмин, который порадовал пермяков в «Лючии ди Ламмермур». В роли Коллена впервые в Перми выступит популярный бас-баритон из «Геликон-оперы» Дмитрий Скориков, в роли Марселя — знакомый по концертному исполнению оперы «Джанни Скикки» бразилец Фернандо Араужо.

Новые солисты, пришедшие в театр в этом году — Энхбат Тувшинжаргал и Дарья Пичугина — выступят, соответственно, в ролях Шомара и Мюзетты.

Кроме того, в разных составах будут петь: Борис Рудак (Рудольф), Ольга Попова (Мюзетта), Константин Сучков (Марсель), Гарри Агаджанян (Коллен). В партии Мими, как и на премьере в 2017 году, выступит Зарина Абаева.

Музыкальный руководитель возобновления — Артём Абашев.