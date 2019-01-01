Мэрия Перми выкупила первые участки для развития улично-дорожной сети города Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми заключила первые соглашения с собственниками участков, изымаемых для развития улично-дорожной сети города. Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, собственники двух земельных участков — на ул. Николая Островского, 93 и ул.Петропавловской, 77 — уже подписали соглашения с установленной стоимостью выкупа земельного участка, рассчитанной независимыми оценщиками, и получили денежные компенсации.

Оценку размера возмещения в связи с изъятием 15 земельных участков и расположенных на них объектов для муниципальных нужд проводила Пермская торгово-промышленная палата. Также департамент земельных отношений в первом квартале этого года планирует заключить очередной контракт на проведение оценки оставшихся земельных участков с целью определения размера возмещения.

Напомним, процедура изъятия земельных участков проводится в соответствии с проектами планировки и межевания Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов, утверждёнными в октябре 2019 года. Новой документацией предусмотрено развитие территории центральных улиц города: Ленина, Крисанова, Петропавловской, Советской, Николая Островского и Комсомольского проспекта. Здесь запланированы реконструкция и благоустройство территории, расширение существующей и организация новой улично-дорожной сети. Речь идёт о создании новых внутриквартальных проездов и дополнительных полос для движения автотранспорта, реконструкции перекрёстков, расширении и благоустройстве тротуаров для пешеходов, а также организации новой сети велодорожек.

Документацией по планировке территории также определены перечни земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд. Распоряжением об изъятии установлен перечень, в который включён 61 участок. Именно за счёт этих земель станет возможна реализация всех положений, установленных проектами планировки и межевания. Ранее проекты обсуждались на разных площадках, в том числе в рамках публичных слушаний. Так, в результате обсуждений по распоряжению главы Перми Дмитрия Самойлова были скорректированы границы красных линий территорий на ул. Николая Островского, 93 и ул. Крисанова, 19.



